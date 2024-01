OM ‍: Jonathan Clauss au Bayern, Marseille tremble

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Excellent depuis le début de la saison, Jonathan Clauss attire la convoitise des plus grandes équipes européennes. Le Bayern Munich est notamment sur les traces du latéral de l’OM et des Bleus.

Titulaire indiscutable à l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss fait partie des joueurs qui ne déçoivent jamais dans la cité phocéenne. Même au pire de la saison olympienne sous les ordres de Marcelino, l’ancien latéral du RC Lens se montrait performant. Un excellent niveau qui lui a d’ailleurs valu d’être rappelé par Didier Deschamps en Equipe de France, avec plusieurs titularisations à la clé et de bonnes performances qui font de lui un sérieux candidat pour le poste de latéral droit à l’Euro 2024.

🔵⚪️ Jonathan Clauss est aussi dans le viseur du Bayern Munich!



Reformer le duo qu’il compose avec Kingsley Coman, en équipe de France, plaît au Bayern.



Piste plus ouverte pour cet été, à un an de la fin de contrat de Clauss avec l’OM. pic.twitter.com/13wqMCsbdj — Saber Desfarges (@SaberDesfa) January 9, 2024

Les bons matchs de Jonathan Clauss avec l’OM et les Bleus ont par ailleurs attiré la convoitise d’un géant d’Europe. Selon les informations de Saber Desfarges, journaliste pour TF1, le Bayern Munich a identifié Jonathan Clauss comme une potentielle recrue au poste de latéral droit. Le défenseur de l’OM est dans le viseur du club allemand, qui verrait d’un très bon œil de reconstituer le duo Clauss – Coman, qui s’est montré à son avantage en Equipe de France. Un départ cet hiver reste néanmoins improbable car l’OM doit jouer sur plusieurs tableaux (Ligue 1, Coupe de France, Europa League) avec des objectifs élevés dans chaque compétition.

Clauss, un départ vers le Bayern à la fin de la saison ?

En revanche, un départ l’été prochain vers le Bayern Munich est sérieusement envisageable pour Jonathan Clauss, d’autant que l’ancien Lensois n’aura plus qu’un an de contrat avec l’OM, où son bail s’étend jusqu’en juin 2025. Pour les dirigeants olympiens, les prochaines semaines vont être décisives pour convaincre Jonathan Clauss de prolonger. S’ils n’y parviennent pas, alors le latéral ultra-offensif pourrait faire ses valises dans six mois afin de ne pas partir gratuitement en 2025. Un dossier chaud à suivre de très près pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia tant Jonathan Clauss s’est imposé au fil des semaines comme l’un des trois meilleurs joueurs à l’Olympique de Marseille.