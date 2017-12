OM : Joey Barton entraîneur de l'OM, le bad boy envoie son CV

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Il n’a beau avoir passé qu’une seule saison à Marseille (2012-2013), Joey Barton a marqué les supporters du club phocéen grâce à son état d’esprit irréprochable et à son charisme sur le terrain. Actuellement suspendu de toute activité footballistique pour cause de paris sportifs, l’international anglais (35 ans) ne désespère pas de retrouver le plus haut niveau à l’issue de sa sanction. Sur le site officiel de l’OM, il a même avoué qu’il rêvait de retrouver Marseille. Que ce soit comme joueur (cela paraît impossible), ou comme membre du staff…

« J'étais très reconnaissant de jouer pour l'OM et de voir la passion dans les tribunes. La moindre des choses que je pouvais faire était de faire de même, de répéter les efforts. Ils m'ont tout de suite accepté quand je suis arrivé. J'aimerais de nouveau porter le maillot de l'OM. Si ce n'est pas possible en tant que joueur, j'aimerais que ce soit en tant que coach ou manager » a-t-il lancé dans une vidéo publiée par le club olympien. Un message fort qui fera sans doute plaisir aux supporters olympiens, qui se rappellent assurément du « bad-boy » anglais pour sa prise de bec pour le moins épique avec Zlatan Ibrahimovic le 27 février 2013.