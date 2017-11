OM : Jérôme Rothen tente de défendre (avec du mal) Patrice Evra

Dans : OM, Ligue 1.

Désormais poussé vers la sortie à l'Olympique de Marseille, Patrice Evra suscite bien des débats et des commentaires sur son intelligence et sa carrière. Sur RMC, Jérôme Rothen a voulu rappeler que le défenseur de l'OM avait tout de même bien mené sa barque, ce qui, selon l'ancien joueur du PSG, confirme qu'il n'avait pas rien dans le citron. Rothen admet cependant que la fin de carrière de Patrice Evra a probablement terni tout cela.

« Ferguson avait donné le brassard à Evra à Manchester United, et à moins qu’il soit devenu complètement fou il ne le regrette pas. Et ce n’est pas Patrice qui l’avait demandé, on lui avait donné. En équipe de France, quand on te donne le brassard, tu ne le refuses pas. Il y a différentes formes d’intelligence, et lui en a. Quand on dure dans le football, et qu’on gagne des titres, qu’on soit un grand ou petit joueur, c’est une forme d’intelligence. Jouer au football dans un des plus grands clubs du monde, de jouer cinq finales de la Ligue des champions, de partir à la Juventus alors que tout le monde disait qu’il était cramé et de gagner des titres avec Turin...son erreur c’est peut-être d’avoir signé à Marseille en voulant montrer à tout le monde qu’il était fort et il voulait prouver des choses. Là, il n’a peut-être pas été intelligent.... », a confié Jérôme Rothen, visiblement pas d'accord avec Rolland Courbis, qui lui estime que Patrice Evra a tout faux et ne peut pas avancer sa carrière comme un argument pour plaider sa cause.