OM : « Je dis stop », Garcia siffle la fin du match anti-Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

C’est un Rudi Garcia particulièrement agacé qui s’est présenté en conférence de presse ce jeudi, à la veille du déplacement à Bordeaux.

Et ce n’est pas seulement à cause du nul concédé face à Angers (2-2) samedi dernier. Bien sûr, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a encore du mal à digérer ces deux points laissés en route. Mais le technicien a surtout regretté le traitement médiatique réservé au club phocéen depuis ce mauvais résultat. Sans que personne ne le lance sur le sujet, Garcia s’est donc lâché.

« Puisque vous ne me posez pas encore la question, je vais vous répondre tout de suite. Je n'aime pas l'ambiance qui traîne en ce moment, le fait d'essayer de diviser les dirigeants, on envoie Andoni je ne sais pas où... Vous n'arriverez pas à nous diviser. Vous n'arriverez pas à me faire sortir du fait qu'il n'y a que Bordeaux qui compte », a prévenu le coach olympien.

Le ras-le-bol de Garcia

« Effectivement on a fait nul contre Angers et c'est de notre faute, mais on a l'impression qu'on n'a rien fait lors des matchs précédents et qu'on n'est pas revenus dans la course. Moi je dis stop et concentration sur Bordeaux. Le reste, on envoie tout balader, a-t-il poursuivi. (...) Aujourd'hui il s'écrit un peu tout et n'importe quoi avec des gens qui ne sont même pas journalistes. Je ne suis pas agacé, je mets juste le holà, stop. » Un succès à Bordeaux, où l’OM n’a plus gagné depuis 42 ans, serait sans doute plus efficace pour faire taire les critiques.