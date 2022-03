OM : Jacques Cardoze alerte les supporters, attention danger !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Directeur de la communication de l’OM, Jacques Cardoze a déconseillé aux supporters marseillais de se rendre à Bâle jeudi soir.

C’est vraisemblablement sans son précieux 12e homme que l’Olympique de Marseille va devoir batailler jeudi soir pour décrocher sa qualification en quart de finale de l’Europa Conférence League. En effet, le parcage visiteur du Parc Saint-Jacques de Bâle devrait rester vide après l’imbroglio autour du déplacement -ou pas- des supporters de l’OM. Dans un premier temps, la police suisse a interdit aux supporters marseillais de se déplacer à Bâle avant que le club suisse ne prenne lui-même la liberté d’autoriser le déplacement des sympathisants de l’Olympique de Marseille. Au micro de BFM Marseille ce mercredi matin, Jacques Cardoze, directeur de la communication du club phocéen, a sifflé la fin de la récréation en déconseillant fermement aux supporters de l’OM de se rendre en Suisse.

Cardoze conseille aux supporters de l'OM de rester à Marseille

L’Olympique de Marseille dénonce les informations contradictoires du @FC_Basel_fr concernant l’accueil de ses supporters, à l’occasion du match retour d’@europacnfleague, jeudi prochain en Suisse. #FCBOM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 15, 2022

« Il faut être raisonnable en la matière. Concernant les places, le club de Bâle communique directement par mail ou par texto à l'égard de ceux qui ont acheté des places individuellement. Dans ce processus, l'OM ne rentre pas du tout là-dedans, ça ne nous concerne pas mais seulement le FC Bâle et les acheteurs du billet, qui se verront directement remboursés selon Bâle. Nous ne conseillons pas à nos supporters de s'y rendre. Tout est fait pour que ça se passe mal, pardon de le dire comme ça » a lâché le bras droit de Pablo Longoria avant de conclure. « Si on avait dû interdire le déplacement de nos supporters, il aurait fallu nous le dire il y a une dizaine de jours et les supporters n'auraient pas commencé à envisager ce déplacement et réserver des places, des bus, billets de train etc. On le regrette, on déplore cette situation. C'est une décision unilatérale de la police de Bâle et là-dessus, le club de Bâle a essayé de vendre individuellement puis de revenir sur sa décision. Nos supporters ont tout à perdre : de l'argent, de l'énergie et malheureusement, ils ne pourront pas assister au match. On conseille à tout le monde de rester chez soi et de supporter à distance » a conclu Jacques Cardoze alors que le FC Bâle possède une frange d’Ultras particulièrement difficiles à gérer, ce qui explique les atermoiements entre le club suisse et la police locale.