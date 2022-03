Dimitri Payet, la raison cachée de son retour à l’OM !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En janvier 2017, Frank McCourt cassait sa tirelire en dépensant 30 millions d’euros pour faire revenir Dimitri Payet, au top de sa forme à West Ham.

Auteur de 12 buts et 15 passes décisives en Angleterre lors de la saison 2015-2016, Dimitri Payet était à l’apogée de son art à West Ham. Excellent avec les Hammers, le natif de la Réunion a logiquement été appelé par Didier Deschamps pour l’Euro 2016. Titulaire des Bleus, Payet contribuera au beau parcours de la France, finaliste malheureux contre le Portugal. Durant cette belle épopée française, Dimitri Payet a retrouvé l’Orange Vélodrome et dans une interview accordée au journal L’Equipe en cette fin de semaine, le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille a avoué que cela avait agi comme un déclic pour lui mais aussi pour sa famille dans sa soudaine envie de revenir à l’OM au moment où les cadors de la Premier League commençaient sérieusement à se pencher sur son cas.

L'Euro 2016, un délic pour Dimitri Payet

🖐 Il y a 5️⃣ans jour pour jour, @dimpayet17 signait son retour à la maison après un passage d’un an et demi à Londres ! 🏠🔵⚪️ pic.twitter.com/xxAFEVqKKF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 30, 2022

« Tout est parti de là. J'avais quitté Marseille alors que ce n'était pas prévu, j'avais dit que l'histoire n'était pas finie, parce que le club avait besoin de vendre. L'Euro en France, et notamment les matches au Vélodrome, a ravivé la flamme en moi comme en ma famille. Cela a accéléré le processus de retour » a avoué Dimitri Payet, avouant ensuite qu’il ne serait « peut-être » pas revenu à Marseille sans cet Euro 2016 en France. « Ça a été une année extraordinaire qui m'a porté jusqu'à l'Euro 2016. Certes, mon retour n'était pas prévu... Je lis moi aussi, j'entends... Il y a les fâchés, les déçus, les incrédules. J'ai quitté West Ham (en janvier 2017) pour des raisons plus familiales que sportives car j'avais prolongé mon contrat et j'en avais encore pour cinq ou six ans. Je ne manquais de rien. Mais, pour être bon sur le terrain, il faut que je sois heureux, et si ma famille n'est pas heureuse, je ne peux pas l'être » a par ailleurs reconnu Dimitri Payet, pour qui le choix de revenir à l’Olympique de Marseille était aussi celui de sa femme.