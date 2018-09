OM : Grosse inquiétude pour Morgan Sanson

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur du superbe but qui avait donné l'avantage à l'Olympique de Marseille (2-1) en fin de première période contre Strasbourg, Morgan Sanson a cédé sa place à Grégory Sertic à la 85e. Et il y a désormais quelques inquiétudes pour le joueur de l'OM, sorti alors qu'il souffrait au mollet. A priori il s'agit clairement d'un souci musculaire car Morgan Sanson a confié en zone mixte qu'il ne s'agissait pas d'un coup reçu. L'ancien montpelliérain passera jeudi des examens afin d'en savoir plus concernant la gravité de ce souci physique, un problème qui n'arrangera évidemment pas les affaires de Rudi Garcia si l'absence de Morgan Sanson devait se confirmer.