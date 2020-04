OM : Improbable, Valbuena guide Marseille au mercato

Dans : OM.

Confronté à de sérieuses difficultés économiques, l’Olympique de Marseille échappera aux sanctions du fair-play financier cet été.

Et pour cause, l’UEFA a annoncé plus tôt dans la semaine qu’en raison de la crise du coronavirus, le fair-play financier était tout simplement annulé cette saison. Cela ne veut pas dire pour autant que l’OM est définitivement tiré d’affaires. Car pour Jacques-Henri Eyraud, l’équation ne change pas, il faut toujours vendre afin d’équilibrer les comptes, et recruter à moindre coût. Dans cette optique, les dirigeants phocéens ont reçu l’aide totalement inattendue d’un certain… Mathieu Valbuena. Interrogé par le site Football Club de Marseille, l’ancien meneur de l’OM a soumis deux noms de joueurs évoluant dans son équipe de l’Olympiakos aux recruteurs phocéens.

« Comme vous le verrez dans l’avenir et sur les prochains mercatos, on a des joueurs qui ne resteront pas longtemps chez nous. Je pense à notre défenseur Konstantinos Tsimikas et à notre milieu de terrain Mady Camara, qui sont des joueurs très convoités, des pépites. Il y en a pleins d’autres mais j’ai ces deux noms en tête. Il y a vraiment de très bons joueurs en Grèce » a lâché Mathieu Valbuena, pour qui il y a sans aucun doute de très bonnes affaires financières et sportives à réaliser du côté de la Grèce, un marché que l’Olympique de Marseille a rarement exploité par le passé. Reste maintenant à voir si Andoni Zubizarreta et les recruteurs olympiens suivront ces deux pistes alors que le dernier Grec recruté par Marseille n’a pas vraiment rencontré un franc succès à l'OM, à savoir Kostas Mitroglou. L’avant-centre de 32 ans, prêté à Galatasaray puis au PSV Eindhoven cette saison, effectuera par ailleurs son retour en Provence le 30 juin prochain…