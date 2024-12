OM ‍: Ils ne comprennent rien, De Zerbi taille 5 joueurs

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Loin d’être euphorique après la démonstration à Saint-Etienne (0-4) dimanche en Coupe de France, Roberto De Zerbi n’a pas ménagé certains joueurs. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille attend des progrès dans la compréhension du jeu, à l’image du travail effectué par le Brésilien Luis Henrique ces derniers mois.

Luis Henrique ne fait plus rire. Alors que son arrivée avait suscité des moqueries en 2020, à l’époque où le coach André Villas-Boas annonçait une « pépite » censée jouer en pointe, l’ailier de l’Olympique de Marseille a clairement franchi un cap depuis quelques mois. Confirmation dimanche à Saint-Etienne où le Brésilien a contribué au festival de son équipe avec un but et deux passes décisives. L’ancien joueur de Botafogo fait ainsi le bonheur de Roberto De Zerbi, ravi de son évolution.

En revanche, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille commence sérieusement à s’impatienter en ce qui concerne d’autres membres de l’effectif moins doués pour assimiler ses consignes. « Si Luis Henrique est le joueur qui a le plus progressé depuis mon arrivée ? C'est un des joueurs qui s'est amélioré le plus, a confirmé l’Italien en conférence de presse. Mais il y en a d'autres. Je vois Léo Balerdi avec la balle. Il commence à commander le jeu. Murillo, dans les quatre, cinq derniers matchs, est devenu extraordinaire. Greenwood a une meilleure compréhension du jeu aujourd'hui, il était déjà fort. »

Wahi, Brassier...

« J'aimerais aussi que ça fonctionne pour les jeunes comme Koné, Wahi, Rowe, Brassier, Cornelius, a énuméré le coach marseillais. Si nous voulons faire quelque chose d'important, nous avons besoin non seulement de 11 ou 12 joueurs, mais de 18, 19, 20 joueurs. Et comme ils ont le potentiel, nous devons travailler pour que ce soit le cas. Je pense que si tout le monde réussit à avoir un niveau plus élevé, on pourra obtenir de grandes choses cette année. Il faut continuer à travailler. » A l’approche du mercato hivernal, les joueurs cités feraient mieux de se méfier.