OM ‍: Il s'est opposé à Longoria, Ribalta disparaît brutalement

Par Claude Dautel

L'OM a repris des couleurs dimanche contre Le Havre, mais dans les coulisses, rien n'est réglé. Javier Ribalta a brillé par son absence au Vélodrome.

L’état-major de l’Olympique de Marseille était confortablement installé dans la tribune officielle du Vélodrome pour assister à la probante victoire de l’équipe de Gennaro Gattuso face aux promus Normands (3-0). Mais les observateurs ont constaté que trois semaines après la réunion très houleuse entre la direction de l’OM et les Ultras, Javier Ribalta était absent. Depuis cette histoire, le directeur du football du club phocéen a disparu de Marseille, même si après un séjour en Suisse il serait revenu dans le Sud de la France. Si Pablo Longoria a finalement décidé de continuer sa mission aux commandes de l’équipe provençale, Ribalta est ouvertement sur le départ même si rien n’est officiel. Farouchement opposé à son président lorsque ce dernier a décidé de faire venir Marcelino à l’OM, Javier Ribalta ne l’a toujours pas digéré.

Ribalta sur le départ, l'OM subit encore des secousses

Ajoutez à cela, le gros incident avec les Ultras, qui a abouti à une plainte contre X déposée par Pablo Longoria auprès de la police marseillaise, et il paraît désormais impossible de voir l’alter ego du président de l’OM reprendre ses fonctions. C’est ce que confirme Mélisande Gomez dans le quotidien sportif. « L’avenir du directeur sportif semble s’écrire loin de Marseille, même si rien n’est officiel », annonce l’envoyée spéciale de L’Equipe, qui répète que les réunions avec Barry Cohen, président du conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille et éminence grise de Frank McCourt, vont s’enchaîner cette semaine. Mais, après la trêve internationale, on voit mal comment Javier Ribalta pourrait reparaître comme si de rien n'était. Il se passe encore des choses dans les coulisses de l'OM et le cas de Ribalta le confirme, l'automne pourrait être chaotique, même si sur le plan sportif cela va un peu mieux.