OM ‍: Il prend Aubameyang pour détruire Vitinha

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM a rendu une triste copie (0-0) contre Lille. Mais c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a payé l'addition en étant pris à partie par les supporters marseillais.

Le Vélodrome n’a pas été tendre avec Pierre-Emerick Aubameyang, copieusement sifflé au moment d’être remplacé par Correa à la 77e minute du match entre l’Olympique de Marseille et Lille. Il est vrai que l’attaquant international gabonais a bien du mal à trouver ses marques depuis qu’il a signé à l’OM pour trois ans. De l’avis général, à 34 ans, Aubameyang n’a plus sa pointe de vitesse qui avait fait de lui l’un des attaquants les plus craints de la planète, mais du côté du Vélodrome, on ne se contente pas de cette excuse. Un comportement des supporters marseillais qui scandalise Nabil Djellit, lequel estime que les fans phocéens se trompent probablement de cible et oublient que le buteur mérite plus de respect. Le journaliste de L’Equipe s’est même montré très incisif.

Vitinha est un flop plus qu'Aubameyang ?

🫡 Gennaro Gattuso : "Les supporters ont toujours raison."



⚪️🔵 Le coach de l'@OM_Officiel est revenu sur les sifflets contre Aubameyang. pic.twitter.com/CdhfVlPksN — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 5, 2023

Nabil Djellit estime que Vitinha ne doit pas être oublié dans les déboires offensifs connus par l’OM. « Aubameyang est né pour marquer, il a toujours rendez-vous avec le but. Sur la campagne européenne, ce n’est pas le plus ridicule et il a marqué des buts. Mais est-ce qu’autour de lui tout le monde brille ? Non, pas forcément. Il est tributaire aussi de ce qui se passe autour de lui. C’est un attaquant, il y a des cycles. Un peu de respect quand même pour Pierre-Emerick Aubameyang qui a déjà été nommé au Ballon d’Or, qui a été meilleur buteur de Bundesliga, co-meilleur buteur de Premier League et au bout de dix journées, on l’envoie déjà à la poubelle. On parle de Vitinha, mais c’est un pari, et ce pari ressemble à un flop depuis le début », a fait remarquer, dans L’Equipe du Soir, le journaliste du quotidien sportif. Pablo Longoria appréciera.