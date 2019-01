OM : Il fallait m'écouter au mercato et prendre Khazri, un ancien se lâche

Dans : OM, Mercato, ASSE.

Impossible de refaire le monde six mois plus tard, mais cela fait désormais plus d’un an que l’Olympique de Marseille se cherche un avant-centre digne de ce nom, capable d’au moins porter le club provençal sur le podium du championnat de Ligue 1.

Valère Germain, Clinton Njié et Kostas Mitroglou ne font plus l’affaire, et les mauvais résultats s’enchainent alors que Florian Thauvin est bien seul devant à se démener. Ce mercredi, c’est l’ASSE qui a fait mordre la poussière à l’OM grâce à un doublé de Wahbi Khazri. Comme souvent intenable, l’attaquant a lui-même provoqué le pénalty de l’égalisation, avant de marquer le but vainqueur d’une frappe terrible à la dernière seconde. Un tir victorieux « au buzzer » qui donne des regrets à Toifilou Maoulida. L’ancien joueur de l’OM qui n’hésite jamais à clamer son amour pour le club de son enfance, a ainsi rappelé qu’il avait milité l’été dernier pour que les dirigeants provençaux fassent l’effort de faire venir le Tunisien, qui a longtemps hésité entre signer à Rennes ou à Saint-Etienne.

« Et dire qu’avant le début de la saison j’ai dit que Wahbi Khazri serait une très bonne recrue pour l’OM : connaissant bien le joueur, je savais que je ne me trompais pas ! hein », a déploré l’ancien attaquant aux bandelettes sur Twitter. Une remarque qui fait d’autant plus mal que Khazri, qui sortait d’une Coupe du monde intéressante avec les Aigles de Carthage, n’aura probablement pas refusé le challenge marseillais s’il lui avait été proposé.