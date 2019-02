OM : Il fait le buzz grâce à Thauvin et Balotelli... et il est content

Dans : OM, Ligue 1.

Samedi après-midi, Florian Thauvin a fait peur à tout le monde au Stade Vélodrome en se touchant le derrière de la cuisse après son but inscrit contre Amiens. Finalement, plus de peur de mal puisque l’international français célébrait avec Mario Balotelli à la façon d’un « boiteux » en imitant un buteur du championnat du Kenya, qui avait fait une farce à ses partenaires en mimant une blessure après un penalty marqué. Et ce joueur en question, Sven Yidah (20 ans), a été retrouvé par 20 Minutes afin de commenter la célébration de Mario Balotelli et de Florian Thauvin. Et visiblement, il est heureux…

« Je suis très heureux ! Je ne m’attendais pas du tout à ça. Je ne pensais pas que je serais médiatisé dans un des meilleurs championnats du monde, en Ligue 1 ! (...) J’ai décidé de faire peur à tout le monde en mimant une blessure… Puis, rapidement, de transformer cette peur en un éclat de rire ! Je suis très heureux que ça ait marché » a confié le milieu défensif des Kariobangi Sharks. A l’avenir, les médecins de l’OM n’auront plus à avoir peur si leurs attaquants boitent après avoir marqué un but…