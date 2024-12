OM ‍: « ‍Il était au fond du trou ‍», ce joueur revient de l’enfer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Victime d’une rupture des ligaments croisés en janvier dernier en Coupe de France, Bilal Nadir a fait son retour dans le groupe de l’OM. Et le joueur devrait avoir une carte à jouer car Roberto De Zerbi adore son style.

Dans l’anonymat presque total, Bilal Nadir a signé à l’Olympique de Marseille en juillet 2021 en provenance de l’OGC Nice. Âgé de tout juste 18 ans au moment de sa signature, le milieu de terrain français n’a jamais réussi à se faire une place dans le groupe professionnel, ni avec Jorge Sampaoli, ni avec Igor Tudor. La saison dernière, son temps de jeu commençait à gonfler avec Jean-Louis Gasset quand l’ancien Niçois a été victime d’une terrible rupture des ligaments croisés. Cela aurait pu marquer la fin précoce de son histoire avec l’OM, où la concurrence est rude. Mais contre toute attente, Bilal Nadir est de retour au premier plan car son style de milieu offensif très technique ne laisse pas insensible Roberto De Zerbi.

Quand Bilal Nadir vient féliciter Valentin Rongier après son match et son but. 🥰💙🤍



Les deux joueurs ont passé beaucoup de temps ensemble à l’infirmerie ces derniers temps et sont revenus forts ce soir.



🎥 @beinsports_FR pic.twitter.com/Gm94xri8Cv — Actu Foot (@ActuFoot_) November 23, 2024

Interrogé par La Provence, un proche de Bilal Nadir reconnait que le joueur a vécu l’enfer avant de revenir au top. « Le potentiel était là, mais il était délaissé, personne ne s’occupait de lui, il ne savait pas dans quelle direction aller. Il ne jouait pas du tout, il était au fond du trou. C’est paradoxal, mais comme il avait déjà joué avant de se blesser, il a sans doute mentalisé le fait de l’avoir déjà fait et de pouvoir le refaire » estime ce proche de Bilal Nadir, qui estime que le temps de jeu dont le Marseillais a bénéficié juste avant sa blessure lui a permis de tenir le coup pendant son absence avec l’idée de revenir plus fort.

Roberto De Zerbi adore Bilal Nadir

Désormais installé dans le groupe pro à l’OM, Bilal Nadir est « apprécié par ses coéquipiers, désiré par l’OM et responsabilisé par De Zerbi ». Son entrée en jeu face à Lens a prouvé que le coach italien comptait sur lui et que Nadir retrouvait peu à peu son meilleur niveau. L’enjeu des prochains mois pour le milieu offensif de 21 ans sera maintenant de gratter une place de titulaire. La concurrence est rude, mais il y a une ouverture. Car si l’OM est riche en milieux défensifs (Kondogbia, Koné, Rongier, Hojbjerg, Rabiot), Roberto De Zerbi a moins de choix au poste de numéro dix puisque Carboni s’est blessé jusqu’à la fin de la saison tandis qu’Harit souffle le chaud et le froid.