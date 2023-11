OM ‍: il caillasse le bus de l'OL, et se retrouve en enfer

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Un supporter marseillais, présent lors des incidents survenus le 29 octobre en marge du match entre l’OL et l’OM, a été condamné ce jeudi 23 novembre. Il raconte avoir vécu un enfer pendant sa détention provisoire.

Thomas S. a été l’un des agitateurs qui a agressé l’un des bus lyonnais avant l’olympico, qui a finalement été reporté au mercredi 6 décembre. Mis en détention provisoire depuis 24 jours, le supporter de l’OM était accusé de violence avec usage d’une arme, de dégradation d’un bien d’autrui et de jet de projectiles présentant un danger pour la sécurité des personnes. Il a finalement été condamné à 4 mois de prison avec sursis et à 3 ans d’interdiction de stade pour jet de projectiles par le tribunal correctionnel de Marseille. Pendant son audition, devant les trois juges du tribunal correctionnel de la cité phocéenne, le jeune cariste marseillais de 22 ans a tenté d’expliquer son geste insensé et a également confié avoir vécu un enfer au centre pénitentiaire des Baumettes.

24 jours d’enfer aux Baumettes, il regrette son geste

« J’ai eu un moment d’euphorie. Quand les supporters lyonnais sont descendus du bus, ils avaient des pierres qu’ils nous ont envoyées. J’ai riposté, c’est une bêtise. Si j’avais blessé quelqu’un, je l’aurais eu sur la conscience toute ma vie » a expliqué le supporter de l’OM dans des propos relayés par le journal La Provence, avant d’ajouter qu’il a traversé « 24 jours d’enfer » aux Baumettes. Un jet de pierres qui s’est donc transformé en séjour par la case prison pour ce jeune fan de Marseille qui a été retrouvé grâce aux images nocturnes de la télésurveillance et qui ne pourra plus assister à un match au Vélodrome ou ailleurs pendant au moins 3 ans. En attendant, l’OM est toujours pénalisé dans ses déplacements ainsi que ses supporters qui ne peuvent toujours pas venir en masse pour les rencontres à l’extérieur à cause d’arrêtés préfectoraux, comme à Lille.