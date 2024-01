OM ‍: Il avait mis Longoria à genoux, et maintenant il veut revenir

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En situation d’échec au Mexique, Florian Thauvin retrouve des couleurs à l’Udinese, où il a marqué cinq buts et délivré trois passes décisives depuis le début de la saison. De quoi se relancer et espérer un retour à l’OM ?

En juillet 2021, Pablo Longoria s’est plié en quatre pour tenter de convaincre Florian Thauvin de prolonger à l’Olympique de Marseille. Libre, le champion du monde 2018 a finalement pris la décision de tenter une aventure au Mexique, aux Tigres comme André-Pierre Gignac. Mais au contraire de l’ex-buteur de l’OM et du TFC, « Flotov » n’a pas cartonné outre-Atlantique, bien au contraire. Son histoire a tourné court et l’ailier droit de 30 ans est revenu en Europe par la petite porte du côté de l’Udinese en Italie. Son début de saison est prometteur avec 5 buts et 3 passes décisives au compteur.

Sous contrat avec le club italien jusqu’en juin 2025, Florian Thauvin ne s’imagine toutefois pas rester sur le long terme en Série A. Son objectif est clairement défini : revenir en France, comme il l’a fait savoir dans les colonnes de L’Equipe. « Le Championnat me manque, la vie en France me manque aussi. La L1 est un Championnat que je connais particulièrement bien, dans lequel j'ai été performant. Revenir ? À un moment donné, si j'ai cette possibilité, qu'un bon projet se présente, bien évidemment que j'aimerais revenir en L1. Mais pour l'instant, je suis sous contrat avec l'Udinese (jusqu'en 2025), ils m'ont fait confiance après mon aventure mexicaine donc je suis content d'être ici et il y a une mission maintien à accomplir » a lancé Florian Thauvin avant d’avouer qu’un départ de l’Udinese était plus probable l’été prochain.

Thauvin aime la Ligue 1 et adore l'OM

« Pour être honnête, je ne suis pas dans cette optique-là (de partir cet hiver), malgré quelques touches, et un départ est plus probable l'été prochain. En tout cas, un retour en France sera la priorité quand je partirai. Mais je ne veux pas rentrer pour rentrer, il faudra une identité et un jeu qui me correspondent » a fait savoir l’ancien attaquant marseillais, qui a par ailleurs confirmé que Pablo Longoria avait tout fait pour le garder à l’OM en 2021. « C’est toujours difficile de quitter un grand club comme l'OM, surtout que le président Pablo Longoria avait fait d'énormes efforts pour me garder, mais j'avais vraiment besoin de voir autre chose ». La question est maintenant de savoir si l’Olympique de Marseille va se positionner pour récupérer son ancien meilleur. Il y a une semaine dans une interview accordée au Média Carré, Florian Thauvin avait cité l’OM comme une destination rêvée à ses yeux. « C’est vrai que faire The Last Dance à l’OM, ça pourrait être quelque chose d’exceptionnel » avait-il avoué. De quoi tenter Mehdi Benatia ?