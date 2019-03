OM : Il adore tacler Aulas et le PSG, Marseille a trouvé l’allié idéal

Dans : OM, OL, PSG, Ligue 1.

Le 6 avril prochain, au lendemain de son déplacement à Bordeaux, l’Olympique de Marseille devra prêter le Vélodrome.

L’enceinte olympienne accueillera le match de rugby entre le Stade Toulousain et le Racing Club Toulonnais de Mourad Boudjellal, qui se sentira presque comme chez lui. En effet, le patron du RCT n’a jamais caché sa passion pour le club phocéen. Et en tant que fidèle de l’OM, le dirigeant n’est pas le dernier lorsqu’il s’agit de titiller les rivaux, à savoir le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas.

« Les rapports ont toujours été très bons. Ça a démarré avec l’histoire d’Aulas, quand on voulait aller tout casser à Lyon ! C’était une boutade, mais s’il y a un conflit entre Marseille et Lyon, je serai du côté de Marseille, a confié le Toulonnais à La Provence. C’est comme si je voyais mon frère se battre, j’irai de son côté sans savoir s’il a tort ou raison et là, c’est un peu pareil, je me mets du côté de Marseille car c’est le club de mon enfance. Je suis l’OM, ça se passe pas trop mal cette saison même si j’ai vu qu’ils ont perdu à Paris. Mais bon, Paris n’a de Paris que le nom... » Un vrai fan de l’OM.