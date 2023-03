OM : Igor Tudor lance un tacle assassin à l’OL

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Quatre jours après sa désillusion en Coupe de France face à Annecy, l’OM s’est bien repris en allant gagner à Rennes (0-1).

Très difficile à battre à domicile, le Stade Rennais est tombé sur plus fort que lui, dimanche soir face à l’Olympique de Marseille. Quatre jours après sa désillusion en Coupe de France, le club phocéen a parfaitement réagi en s’imposant en Bretagne (0-1) sans briller mais sans trembler non plus. Solides et très sérieux, les joueurs d’Igor Tudor ont fait le boulot face à ceux de Bruno Genesio. De quoi oublier l’humiliation subie cette semaine en Coupe de France avec la défaite contre Annecy ? Interrogé à ce sujet après la victoire de son équipe, Igor Tudor a fait le choix de vite tourner la page de la Coupe de France, rappelant que tous les gros de la Ligue 1 avaient été éliminés de cette compétition. Lyon, qui n’avait rien demandé, prend au passage un tacle dont les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sauront se rappeler.

Le petit tacle d'Igor Tudor à l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Jouer pour l'OM est toujours particulier, avec une pression particulière. Après notre match de Coupe. Gagner ici a beaucoup de valeur. Nous souhaitions réagir. Quand il vous arrive quelque chose comme ce que nous avons connu, soit on s'arrête et on pleure, soit on réagit. Ce soir, je suis très fier des joueurs. On fait une saison fantastique. La coupe de France c'est comme ça et vous le voyez, à part Lyon les gros sont sortis... et encore ils sont 10es (rires) » a lâché Igor Tudor, sous-entendant que l’OL n’était plus vraiment un gros de Ligue 1 et que par conséquent, sa théorie selon laquelle toutes les grosses cylindrées du championnat sont éliminées de la Coupe de France tient toujours. Pour totalement faire oublier aux supporters la douloureuse élimination contre Annecy, il faudra toutefois plus qu’une punchline d’Igor Tudor. L’OM n’a désormais plus le choix d’accrocher la deuxième place à laquelle il est solidement installé, sans quoi la saison sera définitivement considérée comme ratée.