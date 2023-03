OM : Igor Tudor fragilisé, ça chauffe à Marseille

Dans : OM.

La défaite de l’OM contre Annecy laisse des traces et personne n’échappe aux critiques, pas même le très apprécié Igor Tudor.

Sifflé en début de saison, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a retourné l’opinion en sa faveur dans la cité phocéenne. Il faut dire que son travail à la tête de l’OM est remarquable puisque les coéquipiers d’Alexis Sanchez pointent à la deuxième place du classement. L’élimination en quarts de finale de la Coupe de France, à domicile contre une équipe de Ligue 2, est cependant difficile à avaler. Supportrice assumée de Marseille et consultante sur RMC, Marion Bartoli a été très déçue par la prestation de l’OM face à Annecy. Sur les ondes, elle a vivement critiqué les joueurs marseillais mais également l’entraîneur Igor Tudor. Malgré son formidable travail depuis le début de la saison, le coach croate en prend pour son grade à tel point que des doutes sont émis à son égard, notamment dans les grands rendez-vous.

Igor Tudor dézingué par Mario Bartoli

« Pour moi, c'est une faute professionnelle ce qu'ils ont fait, donc ils n'ont pas du tout préparé le match. Tu mènes 1-0 tranquille à la mi-temps, mais déjà il n'y a vraiment pas beaucoup d'intensité. On voit très bien effectivement que les joueurs sont émoussés. Tu viens de taper le PSG en Coupe de France, tu as un boulevard pour aller en finale, pour aller au Stade de France et au moins avoir un trophée. Tu as 65 000 personnes, tu es à guichet fermé en semaine et tu perds contre une Ligue 2 » peste Mario Bartoli avant de se montrer critique à l’égard d’Igor Tudor. « J’aurais préféré perdre contre le PSG en huitièmes, au moins tu n'es pas ridicule car là on est la risée de toute la France. Tous les gros matchs, quand on joue un concurrent direct au Vélodrome, on ne les a pas gagnés. Contre Rennes, contre Nice, contre Monaco, on n'a pas été capable de gagner, soit tu fais match nul, soit tu perds » constate l’ancienne joueuse de tennis professionnelle. Des critiques assez sévères à l’égard d’un entraîneur dont le travail fait globalement l’unanimité. Mais les éliminations en Ligue des Champions et surtout en Coupe de France sont des cailloux dans la chaussure d’Igor Tudor à Marseille.