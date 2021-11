OM : Sampaoli, les secrets de son turn-over dévoilés !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Lors des deux derniers matchs de l’OM, l’entraîneur marseillais Jorge Sampaoli a procédé à une vaste revue d’effectif.

Que ce soit à Troyes contre Nice ou sur la pelouse de Clermont dimanche soir, l’Olympique de Marseille a évolué avec des équipes remodelées. Cela n’a pas empêché l’équipe de Jorge Sampaoli d’engranger des points (un nul et une victoire), mais le manque d’automatismes s’est fait ressentir à certains moments. Il faut dire que face à Nice, des joueurs comme Jordan Amavi ou encore Luis Henrique étaient ressortis du placard tandis que pour le match à Clermont, l’entraîneur de l’OM s’était privé de ces deux atouts offensifs principaux, à savoir Dimitri Payet et Arkadiusz Milik. Dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe dévoile les secrets du turn-over de Jorge Sampaoli, qui est tout sauf le fruit du hasard.

🗨️ Cengiz Ünder : "Parfois mes amis en Turquie me demandent dans quel système on joue avec Sampaoli. Je leur réponds "laissez tomber" (...)" 😅 pic.twitter.com/3neDyresZw — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 31, 2021

Le correspondant Mathieu Grégoire explique que Jorge Sampaoli a calculé son coup afin que tous ses cadres, à l’exception des indispensables Mattéo Guendouzi et William Saliba, aient une plage de récupération durant la semaine écoulée afin d’être à bloc pour les deux derniers matchs avant la trêve internationale contre Metz en Ligue 1 mais surtout face à la Lazio Rome en Europa League ce jeudi. C’est ainsi que Boubacar Kamara, Cengiz Ünder, Pol Lirola et Luan Peres ont été économisés à Troyes lors du match en retard face à Nice tandis que ce sont Dimitri Payet, Valentin Rongier, Arkadiusz Milik et Duje Caleta-Car qui ont été mis au repos à Clermont. Un turn-over judicieux de la part de Jorge Sampaoli, qui estime qu’il dispose d’un effectif suffisamment régénéré pour attaquer la dernière ligne droite avant la trêve. Grâce à cette gestion impeccable, le coach de l’OM alignera son équipe type face à la Lazio lors de la quatrième journée de l’Europa League ce jeudi au Vélodrome selon le quotidien. Après trois matchs nuls, l’Olympique de Marseille doit absolument gagner pour espérer se qualifier.

Le onze probable contre la Lazio : Pau Lopez – Saliba, Caleta-Car, Luan Peres – Rongier, Kamara, Guendouzi, Lirola – Ünder, Payet, Milik.