OM ‍: Igor Tudor est parti, Adil Rami va pleurer toute la saison

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est décevant en ce début de saison. Les Phocéens peinent à se montrer au niveau des attentes après un mercato estival plutôt séduisant.

A Marseille, l'heure est à la frustration. La rencontre à Metz a donné de gros regrets aux hommes de Marcelino, qui avaient pourtant le match en main. Mais depuis le début de la saison, l'OM connait des trous d'air assez dommageables. Cela a été le cas contre le Pana, le Stade de Reims et le FC Metz. Pour certains fans et observateurs, Marcelino a vraiment du mal à mettre ses idées de jeu en place. Tout le contraire d'Igor Tudor, qui avait réussi à mettre sa patte sur l'OM. Ce n'est pas Adil Rami qui dira le contraire, lui qui n'aime pas du tout ce qu'il voit à Marseille depuis le début de ce nouvel exercice.

Adil Rami ne reconnaît plus l'OM de la saison passée

Sur le plateau de Prime Video, le consultant passé par l'OM n'a pas fait dans la langue de bois sur ce qu'il ressentait en voyant jouer les Phocéens. « Je n’aime pas trop ce que je vois du côté de Marseille… Après c'est humain de comparer avec la saison dernière avec Tudor et je trouve que l'OM manque d'impact athlétique et physique. Le pressing n'est pas bon. Avec Tudor, c'était un pressing constant qui aurait pu étouffer les Messins. Leur système de jeu ne me plait pas. On optimise pas tous les joueurs. J'aimerais voir Clauss plus percutant. Les changements ? Cela ne me plait pas et ça me turlupine. Il faudra voir mais je trouve qu'on est loin de l'agressivité de l'année dernière », a notamment indiqué Adil Rami, qui voudrait voir bien plus de la part des joueurs de l'OM. Marcelino est également visé, lui qui peine encore à tirer le meilleur de ses troupes.