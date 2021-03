OM : Hughes Ouvrard prend aussi la porte

Dans : OM.

Recruté par Jacques-Henri Eyraud, dont il est resté un soutien proche pendant les dernières semaines difficiles, Hughes Ouvrard va quitter l’OM.

RMC annonce l’accord trouvé entre le club phocéen et celui qui était son directeur général. Un règlement à l’amiable a été trouvé, et Ouvrard, qui avait déjà été absent de quelques rendez-vous cette semaine, devrait avoir l’autorisation de quitter le club provençal dans les prochains jours. Un coup de balai qui se poursuit donc vis à vis des hommes forts recherchés et nommés par Jacques-Henri Eyraud, qui reste pour l’instant dans le conseil de surveillance de l’OM.

En tout cas, Pablo Longoria n’a comme à son habitude pas perdu de temps pour se défaire d’un homme qui n’avait pas vraiment convaincu les supporters non plus, notamment en raison de sa préférence pour le PSG il y a quelques années de cela. Ce départ s'ajoute à celui observé la semaine dernière de Thierry Aldebert, responsable de la sécurité et récemment mis à pied par l'OM.