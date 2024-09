OM ‍: Hojbjerg était malade, tout s'explique

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pierre-Emile Hojbjerg est l'un des meilleurs joueurs de l'OM depuis le début de saison, mais face à Strasbourg, l'international danois a été transparent. Et ce n'est pas uniquement à cause de son repositionnement.

Plusieurs joueurs étant absents, notamment Leonardo Balerdi, Roberto De Zerbi a décidé de faire reculer Pierre-Emile Hojbjerg en défense centrale dimanche soir à la Meinau. Et le moins que l'on puisse dire que l'ancien joueur de Tottenham a vécu un vrai calvaire face à Strasbourg, ne semblant jamais dans le coup, ce qui lui a valu de vives critiques, même si certains n'ont pas manqué de faire remplacer que le Danois ne jouait pas à sa place habituelle. Un choix tactique raté que l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille a totalement assumé. Mais ce que l'on ne savait pas, c'est qu'en plus Pierre-Emile Hojbjerg n'avait pas 100% de ses moyens au moment du coup d'envoi en Alsace. Le secret avait été bien gardé.

Hoojbjerg était malade hier soir, il n’était même pas certain d’être du déplacement. Ça c’est un peu vu aujourd’hui dans l’intensité. Apparemment le coach n’a pas voulu mettre Kondo derrière car ça faisait 3 gauchers derrière. — La Minute OM (@LaMinuteOM_) September 29, 2024

Selon le compte La Minute OM, dont on connaît la proximité avec le club de Pablo Longoria, Pierre-Emile Hojbjerg était tout simplement souffrant. « Hojbjerg était malade dimanche soir, il n’était même pas certain d’être du déplacement. Ça s’est un peu vu aujourd’hui dans l’intensité. Apparemment, le coach n’a pas voulu mettre Kondo derrière, car ça faisait 3 gauchers derrière », explique l'insider. On peut cependant se demander pourquoi Roberto De Zerbi a non seulement décidé de mettre le joueur arrivé au dernier mercato à un autre poste que le sien, mais en plus en sachant que ce dernier était loin d'être au sommet de sa forme. Nous n'aurons jamais la réponse, mais du côté de Marseille, l'entraîneur sait désormais que la place de Pierre-Emile Hojbjerg n'est pas en défense centrale. D'ici au match contre Angers, vendredi soir, ce dernier devrait être remis de ses soucis et sera donc à 100%, ce qui est forcément un plus pour l'OM qui devrait avoir moins de mal face à la lanterne rouge de Ligue 1 que face à Strasbourg.