OM ‍: Maupay et Wahi, De Zerbi perd patience

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi a trouvé son onze de départ à l’OM depuis plusieurs semaines mais en interne, l’entraîneur italien regrette le manque d’efficacité de ses deux attaquants Elye Wahi et Neal Maupay.

L’Olympique de Marseille a terminé l’année 2024 en beauté avec les victoires contre Lens, Saint-Etienne et Monaco mais aussi le match nul face à Lille. Dauphins du PSG à la trêve, les hommes de Roberto De Zerbi montent en puissance. Après des premières semaines de tâtonnement, l’entraîneur italien a trouvé son onze type en instaurant notamment un 3-4-3 convaincant. Adrien Rabiot et Mason Greenwood brillent dans une position de meneur de jeu, autant que Luis Henrique en tant que piston droit. Une ombre au tableau laisse tout de même quelques regrets à Roberto De Zerbi selon L’Equipe, le manque d’efficacité de ses deux avant-centres, à savoir Elye Wahi et Neal Maupay.

A eux deux, ils ont marqué seulement quatre buts en Ligue 1 lors de la première partie de saison, un bilan nettement insuffisant pour la deuxième meilleure attaque du championnat avec 32 buts inscrits. « Les avant-centres, Neal Maupay et surtout Elye Wahi sont attendus à un autre niveau d'efficacité, le premier cité compensant par une acuité remarquable dans les combinaisons » écrit Mathieu Grégoire, correspondant du quotidien national dans la cité phocéenne. Neal Maupay s’est imposé depuis plusieurs semaines comme le titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque marseillaise et son jeu en pivot est utile aux joueurs autour de lui.

Maupay et Wahi pas assez efficaces

L’ancien buteur de Brighton a réalisé plusieurs passes décisives, mais Roberto De Zerbi attend également de lui qu’il marque, ce qu’il n’a pas réussi à faire contre Lille malgré de grosses occasions ou face à Saint-Etienne en Coupe de France contre un adversaire très faible et vite réduit à dix. Elye Wahi lui aussi devra monter en puissance lors de la seconde partie de saison s’il ne veut pas être poussé vers la sortie l’été prochain. Ce poste d’avant-centre encore perfectible est l’un des derniers chantiers à résoudre pour Roberto De Zerbi afin de définitivement valider la montée en puissance de son OM.