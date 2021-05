OM : Heureux à Marseille, Milik devrait rester

Dans : OM.

Pour Mohamed Bouhafsi, il est encore trop tôt pour prédire si Arkadiusz Milik restera à l'OM la saison prochaine. Néanmoins, le Polonais est épanoui à Marseille et rêve de qualifier son équipe en Europa League.

Depuis son arrivée à Marseille en prêt en provenance de Naples, Arkadiusz Milik répond à toutes les attentes placées en lui. En 12 apparitions, le buteur a trouvé le chemin des filets à cinq reprises, et apporte surtout une dimension physique au secteur offensif marseillais. Après les flops de Valère Germain ou encore Dario Benedetto, l'OM a semble-t-il enfin trouvé son grand attaquant. Pourtant, et alors que le joueur n'est que prêté, l'intérêt des clubs de Serie A se fait de plus en plus pressant en vue de la saison prochaine. Annoncé du côté de l'AS Rome quand Maurizio Sarri était pressenti pour devenir entraîneur, la piste Milik a été validée par José Mourinho, qui s'est finalement assis sur le banc romain. Questionné sur les chances du club phocéen de conserver son attaquant, Mohamed Bouhafsi s'est montré optimiste.

Milik heureux à Marseille

« Là aussi c’est trop tôt. Franchement des échanges que j’ai avec l’entourage de Milik on sent qu’il est vraiment heureux à Marseille. Y a pas beaucoup de clubs qui sont capables de l’acheter et lui donner son salaire. Il a vraiment envie d’emmener Marseille en Europa League. » a écrit le journaliste sur son compte Twitter. Actuellement 5e du classement, l'OM a encore tout ses chances pour se qualifier pour la prochaine Europa League. Une donnée qui pourrait convaincre Arkadiusz Milik de poser définitivement ses valises à Marseille. Une chose est sûre, un départ du Polonais serait une terrible perte pour Jorge Sampaoli, qui ne pourra déjà plus compter sur Florian Thauvin la saison prochaine, puisque le champion du monde 2018 va rejoindre André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey.