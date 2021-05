OM : Milik à Rome, Mourinho s'en contentera

Dans : OM.

Pressenti pour devenir le coach de la Roma avant la nomination de José Mourinho mardi, Maurizio Sarri avait fait d’Arek Milik sa piste privilégiée en attaque.

Prêté à l’OM jusqu’en juin 2022 avec obligation d’achat, l’international polonais, auteur de six buts toutes compétitions avec Marseille, sera un joueur très courtisé cet été. A en croire la presse italienne, Arkadiusz Milik est ciblé par la Juventus Turin, mais également par l’AS Roma. C'était tout du moins le cas lorsque Maurizio Sarri était le favori pour prendre la succession de Paulo Fonseca au sein du club de la Louve. La nomination de José Mourinho est-elle susceptible de chambouler ce dossier d’envergure ? A en croire les informations obtenues par TodoFichajes.com, le « Special One » a validé en interne le potentiel recrutement d’Arkadiusz Milik, dont la venue aurait pour but de préparer l’après-Dzeko.

Auteur de seulement 7 buts en Série A cette saison, l’international bosnien de 35 ans commence à faire son âge. Les dirigeants de l’AS Roma ont pleinement conscience qu’il est urgent de recruter un avant-centre de classe internationale pour anticiper la succession d’Edin Dzeko, en fin de contrat en juin 2022. Le profil d’Arek Milik fait l’unanimité en interne, d’autant que le Polonais sera relativement accessible au vu de son talent, un tarif entre 15 et 20 ME ayant fuité ces derniers jours. Reste à voir si de son côté, Milik sera chaud pour rejoindre la Roma de José Mourinho. De toute évidence, l’ex-Napolitain aurait été tenté par la perspective de rallier la Série A dans un club entraîné par Maurizio Sarri. La signature avortée du coach italien à la Roma peut changer beaucoup de choses pour Milik, d’autant plus que les résidents du Stadio Olimpico ne seront pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Pire, le club de la Louve, actuellement septième du championnat, n’est pas assuré de disputer la Ligue Europa en 2021-2022.