OM : Head of Football, McCourt débarque et accélère

Depuis l’annonce du départ d’Andoni Zubizarreta, l’Olympique de Marseille est en quête de deux nouveaux responsables.

L’un sur le plan plus commercial et l’autre pour remplir le rôle de « Head of Football » en charge du secteur sportif. Au moment du départ du dirigeant basque, il y a plus d’un mois tout de même, Jacques-Henri Eyraud avait assuré que le recrutement de son remplaçant avait déjà bien avancé. Cela ressemble surtout à un coup de bluff, puisque l’OM n’a trouvé personne depuis, et, à moins de très bien cacher son jeu, n’a de discussions réellement concrètes avec aucun dirigeant. Cela évolue toutefois sous l’impulsion de Frank McCourt, annonce Foot Mercato.

Le propriétaire de l’OM a pris les choses en mains et a contacté récemment Pablo Longoria. L’Espagnol de 33 ans est actuellement sans club, après la fin de sa collaboration avec le FC Valence en septembre 2019. Le boss de l’OM a donc souhaité saisir la balle au bond pour entamer les discussions au sujet d’un poste de responsable du football à Marseille. A noter que le RB Leipzig a aussi craqué pour Longoria, dont le nom est revenu récemment comme « General Manager » de Newcastle en cas de reprise du club anglais par l’Arabie Saoudite, ce qui ne semble plus être d’actualité. Autant dire que Longoria est très courtisé, lui qui s’était fait remarquer à tout juste 30 ans lors de son passage à la Juventus, avec un poste de chef du scouting qui avait permis au club du Piémont de faire quelques bonnes affaires.