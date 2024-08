OM ‍: Harit sacrifié, un club va droit au but

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Si l'OM a encore des souhaits offensifs pour cette fin de mercato estival, cela impliquera aussi des ventes. Et le futur d'Amine Harit est source de discussions dans la cité phocéenne.

L'OM sera assurément l'une des équipes à suivre la saison prochaine en Ligue 1. La récente arrivée de Roberto De Zerbi sur la Canebière a changé la donne pour pas mal de fans et observateurs phocéens. Surtout que le technicien italien a un projet de jeu clair et des envies bien précises pour renforcer son effectif. Et si le marché des transferts a été déjà bien actif à l'Olympique de Marseille ces dernières semaines, il y a aura encore du mouvement d'ici la fin du mois d'août. Si des arrivées sont espérées, des départs devront avoir lieu afin d'équilibrer les comptes. Bien qu'Amine Harit soit apprécié par les amoureux du club et Roberto De Zerbi, son avenir à Marseille est encore loin d'être assuré.

Amine Harit lâché par l'OM au mercato estival, ça devient concret

En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio ce dimanche, le Genoa est très intéressé par l'international marocain de l'OM. Le club italien est même déjà en négociations avec les Phocéens autour d’un prêt avec option d’achat, qui deviendrait obligatoire sous certaines conditions. Pour rappel, Amine Harit est estimé à quelque 15 millions d'euros par l'Olympique de Marseille. Reste à savoir si la perspective de rejoindre la Serie A plairait à l'ancien du FC Nantes, qui a récemment refusé un petit pont d'or de 15 millions d'euros par an de salaire de la part du Zenith Saint-Pétersbourg. Le Genoa a néanmoins de très bonnes relations avec l'OM et compte bien en profiter pour boucler le deal, après avoir déjà recruté par le passé Vitinha, Ruslan Malinowski et Kevin Strootman en provenance de la cité phocéenne.