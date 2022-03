OM : Harit au top, Sampaoli retourne sa veste

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au placard depuis de longs mois, Amine Harit était titulaire dimanche soir à Brest. Et le milieu offensif de l’OM a livré une prestation aboutie.

Avec un but et une passe décisive, l’international marocain de l’Olympique de Marseille a prouvé à Jorge Sampaoli qu’il pouvait compter sur lui pour la fin de la saison. Titulaire en l’absence de Dimitri Payet, victime d’une fatigue musculaire, Amine Harit a régalé sur la pelouse du stade Francis le Blé. Mais comment expliquer le soudain retour au top de l’ancien Nantais, lequel n’entrait quasiment plus en jeu sous les ordres de Jorge Sampaoli depuis de longs mois ? Interrogé à ce sujet dans l’After Marseille sur RMC, le journaliste Florent Germain a expliqué qu’Amine Harit a multiplié les efforts à l’entraînement depuis le début du mois de février au point d’imiscer le doute dans l’esprit de son entraîneur. Et de le faire totalement changer d’avis avec une titularisation contre Brest qui peut changer la carrière d’Amine Harit à l’OM.

Plein de raisons d'être heureux ce soir 💙🙉 Merci à tous les supporters qui ont fait le déplacement, on se revoit le weekend pro 🔥 pic.twitter.com/OPhDJs6FQf — Amine Harit (@Amine_000) March 13, 2022

Harit a relancé sa carrière à l'OM

« Amine Harit a montré un registre très complet face à Brest. Il y a la passe en profondeur pour Milik sur le premier but de Gerson, il y a son but, le corner bien tiré… Il fait une prestation vraiment complète et ça laisse quelques regrets car on se demande pourquoi il n’a pas été utilisé plus souvent. S’il joue contre Brest c’est parce que Payet est un peu fatigué mais si Payet est fatigué c’est parce qu’il n’a pas été assez mis au repos. Sur des fins de match, on se demandait pourquoi Harit ne rentrait jamais car il a le profil pour déstabiliser les défenses adverses. Sa force à Amine Harit, c’est de réponde présent directement. On me dit qu’il a fait des grosses séances d’entraînement durant le mois de février. Sampaoli n’avait pas confiance en certains joueurs dont Harit. On avait presque oublié qu’il avait signé à l’OM » a analysé le correspondant de RMC à Marseille, pour qui Amine Harit peut désormais prétendre à obtenir beaucoup plus de temps de jeu à l’OM d’ici la fin de la saison.