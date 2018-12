OM : Habib Beye entraineur de l'OM ? Il passe la première

Dans : OM, Ligue 1.

Consultant très respecté du paysage footballistique, Habib Beye a peaufiné avec les années ses analyses pointues et souvent criantes de vérité.

S’il n’a jamais épargné l’Olympique de Marseille, son club de cœur, l’ancien arrière droit n’a pas non plus caché l’amour qu’il avait pour la formation provençale. Parvenir à avoir un œil critique malgré cette passion assumée, c’est ce qui lui vaut actuellement une belle cote auprès des supporters phocéens. Et la récente annonce de son rêve de devenir un jour entraineur de l’OM a provoqué de nombreuses réactions enthousiastes, notamment sur les réseaux sociaux. Si cela ne reste qu’un rêve pour le moment, Habib Beye n’attend pas tout seul qu’il se réalise.

En effet, Le Parisien souligne ce dimanche que le Franco-Sénégalais effectue actuellement un long stage avec le staff de l’équipe première de l’AC Boulogne-Billancourt, qui évolue en Nationale 2. Il était encore présent aux bords de la pelouse ce samedi pour la réception du leader Chartres, et vient régulièrement aux entrainements pour observer, apprendre de près le travail d’un entraineur, et prodiguer également quelques conseils aux joueurs. C’est le début d’un cursus pour obtenir le BEF, le premier diplôme menant à une finalité d’entraineur professionnel. Un parcours qui sera suivi de près, même si Habib Beye a déjà annoncé qu’il comptait bien prendre son temps et s’imprégner du métier, avant d’être sérieusement considéré pour le pratiquer au plus haut niveau.