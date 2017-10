OM : Habib Beye dévoile le Monsieur Plus de l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Après la belle victoire de l'Olympique de Marseille contre l'OGC Nice dimanche (4-2), Habib Beye a désigné la nouvelle valeur sûre du groupe de Rudi Garcia.

Très mal embarqué en début de match à Nice (0-2 après un quart d'heure de jeu), le club phocéen a finalement renversé la tendance de la plus belle des manières pour s'imposer 4-2. Un troisième succès de suite en championnat qui permet à l'OM de s'installer sur le podium de la Ligue 1, à trois unités de Monaco. Mais cette victoire contre Nice est bien plus importante qu'elle n'y paraît. Cette rencontre doit même servir de match référence pour la suite de la saison de Marseille, selon Habib Beye, qui a aussi tenu à sortir un joueur olympien du lot.

« Ça doit être une victoire fondatrice, car ils étaient mal embarqués. Il y a eu une vraie réaction de leur part. Il y a une performance collective aboutie. On a vu une équipe pleine de détermination à l'image d'Ocampos », a lancé, sur Canal +, le consultant, qui estime donc que Lucas Ocampos est l'actuel homme fort du 4-2-3-1 de l'OM. Et les statistiques l'attestent puisque l'attaquant argentin réalise déjà sa meilleure saison sous le maillot de Marseille après avoir marqué trois buts et délivré une passe décisive lors des deux derniers matchs de championnat.