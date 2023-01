OM : Guendouzi va partir, Marseille a compris

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se montre particulièrement actif cet hiver sur le marché des transferts. Du côté des départs, Mattéo Guendouzi donne quelques sueurs aux fans phocéens.

Igor Tudor et ses hommes réalisent un très beau début d'année 2023 en enchainant les succès. L'OM est encore en course en Ligue 1 mais aussi en Coupe de France. Les Phocéens espèrent bien garder le rythme dans les prochaines semaines. Mais cela dépendra sans doute de la fin du mercato hivernal à Marseille. Si l'OM semble avoir bouclé le dossier du milieu de terrain de l'Hellas Vérone, Ivan Ilic contre un chèque de plus de 15 millions d'euros, cette arrivée prochaine est sans doute une anticipation d'un gros départ, celui de Mattéo Guendouzi... En plus d'Aston Villa, c'est désormais West Ham qui est entré dans la course. L'occasion pour Mathieu Grégoire de faire le point au sujet du vice-champion du monde français.

Guendouzi, départ déjà acté

Attendez donc Veretout récupère la balle puis fait une course de 60m balle au pied avant d’adresser un centre parfait à Guendouzi la ? pic.twitter.com/XTE6sisEid — AV (@Av__cesar) January 20, 2023

Lors d'une intervention sur La Chaine L'Equipe, le journaliste en a effet dit plus sur l'avenir prochain de Guendouzi à l'OM. Et un départ est inéluctable. « Guendouzi, on sait que des clubs anglais comme Aston Villa ou West Ham sont prêts à dégainer de grosses offres mais aujourd’hui on n’en est pas encore là. Du côté de l’OM, on voit bien qu’il y a le dossier Ilic qui devrait être ficelé pour cet été autour de 16M€ +3M€ de bonus. Ilic peut être le remplaçant de Guendouzi dans l’esprit des dirigeants marseillais. Ca peut aussi vouloir dire que l’on ouvre la porte à un départ. Il ne fera pas long feu à l’OM mais peut être cet été », a notamment indiqué Mathieu Grégoire, qui devrait donc éclairer les fans de l'OM sur le dossier Guendouzi, qui n'a pas prévu de faire de vieux os sur la Canebière, que ce soit cet hiver ou cet été. Comme souvent, Pablo Longoria semble néanmoins déjà avoir prévu le coup. En fin de contrat en juin 2025, Guendouzi devrait en plus permettre à l'OM de bien renflouer ses caisses, lui qui est estimé à près de 30 millions d'euros.