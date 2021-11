OM : A Arsenal, Matteo Guendouzi supplié de revenir

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Alors qu’il vient d’effectuer ses grands débuts en équipe de France cette semaine lors de la victoire contre la Finlande (2-0), Mattéo Guendouzi a réussi à raviver la flamme chez les supporters d’Arsenal.

Si Didier Deschamps a pris une sage décision en ne faisant pas débuter Mattéo Guendouzi chez les Bleus au Parc des Princes face au Kazakhstan le week-end dernier, après ses déclarations sur le PSG, le sélectionneur a quand même offert un joli cadeau au milieu de terrain. Puisque mardi, lors de la dernière journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, le joueur de 22 ans a remplacé Antoine Griezmann après l’heure de jeu. Une grande première pour lui sous le maillot de l’équipe de France. Autant dire que Guendouzi est revenu à Marseille, en vue du choc contre l’OL, avec un grand sourire. En tout cas, sur les réseaux sociaux, le joueur formé à Lorient a déclaré toute sa joie : « Qualification pour la prochaine du Coupe du Monde et ma première cape avec les Bleus. Un souvenir à jamais gravé. Tellement fier de porter ce maillot ». Sous ce tweet, partagé en masse avec 600 retweets et plus de 8 000 likes, ses supporters ont fait beaucoup de bruit, et notamment ceux venus… d’Arsenal. En effet, de nombreux suiveurs des Gunners ont profité de cette publication pour demander à Guendouzi de faire son « come-back » dans le club de Premier League.

Apologies and Come back home Matteo. I love you 😘 — KT🐐. I like Davido like mad 😈 (@Abiodunoye4) November 17, 2021

Débarqué à Arsenal en provenance de Lorient dans le cadre d’un transfert de 8 millions d’euros en 2018, le milieu avait réussi ses débuts sous les ordres d’Unai Emery. Mais malgré un total de 82 matchs avec Arsenal, Guendouzi a été écarté par Mikel Arteta lors de la fin de la saison 2019-2020. Après s’être battu lors d’un match contre Brighton en Premier League, le Français avait été complètement blacklisté par son entraîneur espagnol. Mis de côté pendant plusieurs semaines, il avait alors dû partir au Hertha Berlin en prêt la saison passée. Toujours en froid avec Arteta l’été dernier, Guendouzi avait ensuite répondu aux sirènes de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli. Un choix judicieux, puisqu’il réalise une bonne première partie de saison à Marseille. Si certains fans des Gunners pensent donc que Guendouzi mérite une seconde chance à Londres, alors que des jeunes comme Albert Sambi Lokonga ou Martin Odegaard percent cette saison dans l’entrejeu, son retour à l’Emirates Stadium semble désormais impossible. Car même s’il est sous contrat jusqu’en 2023 à Arsenal, Guendouzi est prêté avec une option d’achat de 11 ME, qui sera levée quand l’OM aura validé son maintien en L1. Autant dire que Guendouzi deviendra bientôt un vrai Marseillais. Au grand dam des supporters d’Arsenal...