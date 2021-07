OM : Guendouzi se pose à Marseille, Pau Lopez le suit

Dans : OM.

Future recrue annoncée de l’Olympique de Marseille, Matteo Guendouzi est arrivé à Marseille ce dimanche soir. Le milieu de terrain français est désormais prêt pour passer sa visite médicale ce lundi, et s’engager ensuite sous la forme de prêt avec l’OM. Sa signature, forcément très attendue, précédera de peu celle de Pau Lopez, qui va également se poser. Le gardien de l’AS Roma viendra également sous la forme d’un prêt. Une preuve que le recrutement de l’OM s’accélère sérieusement et va permettre à Jorge Sampaoli de compter sur une équipe de plus en plus étoffée pour les prochaines semaines.