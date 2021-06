OM : Pau Lopez et Cengiz Ünder, tout est prêt

Dans : OM.

A la recherche d’un gardien de but pour compenser le départ de Yohann Pelé (libre), l’OM souhaite recruter un vrai concurrent à Steve Mandanda.

Le nom d’André Onana, suspendu pour dopage jusqu’au mois d’octobre, a circulé du côté de l’Olympique de Marseille. Mais le gardien camerounais de l’Ajax Amsterdam est également ciblé par l’Inter Milan, une concurrence très rude pour Pablo Longoria. Ces derniers jours, la piste la plus chaude mène justement en Italie, du côté de l’AS Roma. En effet, Marseille serait très intéressé par le profil de Pau Lopez, gardien espagnol de 26 ans évoluant au sein du club de la Louve depuis 2019 après avoir fait l’objet d’un transfert à 23 ME en provenance du Bétis Séville. La piste Pau Lopez est la plus chaude, et cela se confirme ce mardi avec les informations de Tutto Mercato Web.

A en croire le média italien, un accord total est en passe d’être bouclé entre les dirigeants de l’OM et ceux de l’AS Roma pour le prêt payant à 500.000 euros de Pau Lopez avec une option d’achat fixée à 15 ME qui se déclenchera (ou non) en fonction du nombre de titularisations de l’Espagnol à Marseille la saison prochaine. Un deal quasiment ficelé, auquel pourrait s’ajouter le prêt de Cengiz Ünder, également courtisé par Marseille. Il y a quelques jours, Gianluca Di Marzio évoquait pour l’ailier droit de Rome, prêté à Leicester la saison dernière, un possible prêt avec une option d’achat légèrement inférieure à celle de Pau Lopez. La somme de 12 ME était évoquée pour celui que Pablo Longoria verrait bien en successeur de Florian Thauvin sur le côté droit de l’attaque marseillaise. Reste maintenant à voir si Marseille, en passe d’officialiser les venues de Gerson et de Konrad de la Fuente, parviendra à boucler ces deux dossiers avec l’AS Roma dans les prochaines semaines.