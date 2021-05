Gerson à l'OM, le plan secret dévoilé

Dans : OM.

Pour convaincre Flamengo de céder Gerson, l'OM est prêt à offrir 24ME (+6 de bonus) ainsi qu'un pourcentage à la revente, mais souhaite payer en plusieurs fois.

Alors que Boubacar Kamara et Valentin Rongier sont susceptibles de quitter le club cet été, l'OM est à la recherche de renforts pour les remplacer. Plusieurs noms ont filtré dans la presse depuis quelques semaines maintenant. Parmi eux, Thiago Almada, Amine Adli et Gerson. Si la piste menant aux deux premiers cités se complique, le milieu de terrain évoluant actuellement à Flamengo a de grandes chances de rejoindre l'OM. Malgré l'intérêt d'autres formations européennes, le club olympien est le seul à avoir formulé une offre concrète à Flamengo. Le joueur lui, qui apprécie Jorge Sampaoli, est séduit par le projet marseillais et s'est mis d'accord contractuellement avec les dirigeants. Reste désormais à l'OM de s'entendre avec le club brésilien, mais pas seulement.

L'OM régale le clan Gerson

Pour s'offrir Gerson, l'OM devrait débourser environ 24ME, auxquels s'ajouteront 6ME de bonus. Ajoutez à cela un pourcentage à la revente de 20%, et Flamengo se frotte les mains. Pour ne pas se mettre des bâtons dans les roues en vue d'autres pistes, Pablo Longoria négocie un paiement en quatre fois, avec 6ME à régler immédiatement. Flamengo n'est pas la seule partie à convaincre, puisque le clan Gerson a également ses exigences. Le joueur lui, devrait toucher un salaire avoisinant les 230.000E mensuels jusqu'en 2026. Une coquette somme qui ne semble pas suffire à sa famille, puisque son père et agent Marcáo, devrait toucher près de 2,4ME de commission. Si l'OM semble prêt à passer à la caisse, un dernier détail gêne le transfert. Une situation complexe entre le père de Gerson et le groupe G7 Football Investments, agence qui détient actuellement le mandat du joueur et dont le papa ne veut plus entendre parler. La situation devrait toutefois rapidement se régler, et l'OM tiendra enfin son milieu de terrain. Compte tenu des sommes dépensées, espérons pour Marseille que Gerson justifiera les investissements réalisés sur lui. Chose que n'avait pas réussi à faire Kevin Strootman par exemple.