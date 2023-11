OM ‍: Guendouzi explique son départ, il recherchait un grand club

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Autant adulé que critiqué, Mattéo Guendouzi a vécu deux années mitigées à l'Olympique de Marseille. Désormais joueur de la Lazio de Rome, le Français a évoqué l'instabilité du club phocéen.

Formé au PSG, Mattéo Guendouzi a surpris tout le monde en signant à l'OM en 2021 alors qu'il était en échec à Arsenal. Très vite, l'international français (7 sélections) est devenu incontournable à Marseille, grâce à ses qualités techniques au-dessus du lot mais aussi avec sa passion pour le club de la cité phocéenne. L'ancien Gunner est rapidement devenu le leader de l'entrejeu marseillais. Toutefois, si la première saison de Guendouzi à l'OM a été aboutie, la deuxième année a été bien plus compliquée. C'est donc ce qui a poussé le joueur de 24 ans à s'engager dans un nouveau club. À l'occasion d'un entretien pour Téléfoot, le nouveau joueur de la Lazio de Rome a évoqué le climat d'instabilité qui régnait à l'OM.

Marseille instable, Guendouzi raconte son choix difficile

Mattéo Guendouzi nous a ouvert les portes de sa nouvelle vie à Rome ! Parti de l'OM cet été, le milieu de terrain s'épanouit du côté de la Lazio.



Un sujet signé @YassinNfaoui ⬇️⚽️https://t.co/5uWSWAFl76 — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 5, 2023

« Sur la deuxième saison, ce n'était plus la même chose. Il y avait pas mal d'instabilité. On a changé beaucoup de fois de coach en l'espace de deux ans. Un nouvel effectif qui se transforme à chaque fois. Il n'y avait pas de continuité par rapport à ça. Il a fallu faire un choix pour moi, pour ma carrière. Je recherche vraiment un grand club qui joue la Coupe d'Europe tous les ans, avec un très grand coach. Et avec le coach Sarri, j'ai vraiment de la chance parce que j'apprends avec lui depuis maintenant que deux mois » a raconté le milieu de terrain, au sujet de la politique sportive à l'OM et son désir de trouver de la stabilité au très haut niveau. Guendouzi a donc fait le choix de la sûreté en quittant Marseille pour rejoindre les Biancazzurri, deuxièmes de la Serie A, la saison passée. Ce début d'exercice 2023/2024 est assez moyen pour Guendouzi qui oscille entre titulaire et remplaçant. Également écarté en équipe de France, l'ancien joueur du FC Lorient n'est pas encore indispensable aux yeux de Maurizio Sarri. Un nouveau challenge pour Guendouzi, qui ne se voyait plus poursuivre à l'OM, dans les conditions actuelles.