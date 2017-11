OM : Griller l'OL et Monaco, ça va être chaud avoue Garcia

Dans : OM, OL, Monaco, Ligue 1.

Cinquième de Ligue 1 la saison dernière grâce à une deuxième partie de championnat très réussie, l’Olympique de Marseille aborde cet exercice 2017-2018 avec de nouvelles ambitions.

Le mercato estival permet notamment au club phocéen de nourrir de nouveaux objectifs, comme celui de briller en Ligue Europa et dans l’une des deux coupes nationales. En ce qui concerne la Ligue 1, Jacques-Henri Eyraud n’a cessé de répéter que l’objectif qui avait été fixé à Rudi Garcia était de « faire mieux que l’année dernière », à savoir intégrer le top 4 cette saison pour s’assurer une qualification en Europe l’année prochaine.

Des renforts nécessaires pour atteindre les objectifs ?

Interrogé par France 3 Provence, le coach de l’OM a concédé qu’il serait difficile de griller Lyon et Monaco pour grimper sur le podium de la Ligue 1 dès cette saison. Mais l’ancien manager du LOSC est déterminé à tout faire pour contrarier l’équipe de Bruno Génésio. « Si on est dans toutes les compétitions, il faut absolument grossir le groupe en terme quantitatif. L'objectif est de faire mieux que l'année dernière. A quoi ça sert de se mettre une pression supplémentaire, il faut être mesurés. Si on est 4e, intérieurement on ne sera pas content, extérieurement on sera dans l'objectif. Ça va être dur de finir dans les trois, mais on va tout faire » a expliqué le coach olympien. Pour l’instant, Marseille est dans les temps de passage puisque le club olympien pointe à la 4e place, avec deux points d’avance sur Nantes (5e) et 4 unités de retard sur Monaco (3e).