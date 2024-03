José Mourinho à l’OM, l’excitation monte encore

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Parti pour mettre un terme à sa collaboration avec Jean-Louis Gasset à la fin de la saison, l’Olympique de Marseille devrait nommer un nouvel entraîneur cet été. Le nom de José Mourinho fait beaucoup parler, et pas seulement sur les réseaux sociaux.

La tendance se confirme pour Jean-Louis Gasset. Malgré la bonne dynamique enclenchée après sa nomination, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne devrait pas rester au-delà de cette fin de saison. Le club phocéen nommera probablement un nouveau coach cet été. Il pourrait s’agir du Lillois Paulo Fonseca, toujours apprécié au sein de la direction marseillaise, ou de son compatriote portugais José Mourinho ? En tout cas, le nom du Special One ne laisse pas les supporters olympiens indifférents sur les réseaux sociaux.

Un rêve partagé par le journaliste Jérémy Attali. « Mourinho a déclaré qu'il ne voulait pas encore être sélectionneur, et qu'il voulait toujours entraîner en club. Ce genre de truc, moi ça m'excite un peu footballistiquement, a lâché l’observateur marseillais sur le plateau de Football Club de Marseille. L'entraîneur qui a pris le plus d'indemnités de licenciement ? Oui mais il a pris énormément de titres aussi. Il y en a qui disent qu'il est un peu dépassé. Mais pour moi, si demain tu as Mourinho à l'OM, c'est inespéré pour un club comme nous. Et puis à la Roma, malgré tout, il a encore gagné quelque chose (La Ligue Europa Conférence en 2022). »

Un coach révolutionnaire

« L'ère des coachs de la nouvelle génération ? Je respecte aussi ça. Vu que je suis peut-être un peu plus vieux, moi j'ai une image de Mourinho qui est un coach glorieux, qui a des titres, qui a aussi inventé une façon de jouer au foot dans l'agressivité. A cette époque-là, c'était plus la technique, le tiki-taka. Lui il restait à contre-courant et il gagnait comme ça. Je comprends qu'il y ait des plus jeunes qui se disent que Mourinho s'est fait licencier par tout le monde », a conclu Jérémy Attali, pendant que le coach renommé, libre de tout contrat, attend le bon projet pour rebondir.