OM ‍: Greenwood prend l’eau, les supporters adorent ça

Par Eric Bethsy

Loin de faire l’unanimité à son arrivée cet été, Mason Greenwood a totalement inversé la tendance. L’ailier de l’Olympique de Marseille s’est mis les supporters dans la poche après d’excellents débuts sur les terrains de Ligue 1. Mais aussi avec sa disponibilité auprès des fans malgré une météo difficile.

Dans une moindre mesure par rapport à son coéquipier Elye Wahi, Mason Greenwood s’est également rassuré à Montpellier (0-5) dimanche. L’ailier de l’Olympique de Marseille a contribué à la démonstration de son équipe avec un but et une passe décisive. L’ancien joueur de Manchester United restait sur quatre matchs sans la moindre réalisation. Un sérieux coup d’arrêt après d’excellents débuts sous ses nouvelles couleurs. Pas de quoi s’attirer les foudres des supporters rapidement conquis par son efficacité.

Le beau geste de Greenwood

A cause de son passé judiciaire, Mason Greenwood était très loin de faire l’unanimité au moment de son arrivée cet été. Certains fans s’opposaient à sa signature à l’Olympique de Marseille. Mais ses cinq buts inscrits lors des trois premières journées de Ligue 1 ont éloigné le débat. Le voilà maintenant adopté par les suiveurs olympiens, encore un peu plus séduits après le geste du joueur ambidextre ce mercredi. Des images relayés par le journaliste de Maritima Médias Karim Attab montrent un Mason Greenwood disponible auprès des supporters.

#OMPSG Mason Greenwood a passé 7-8 minutes à signer des maillots et pris des photos avec les supporters présents malgré l’orage qui tombait au-dessus de Marseille.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/odH2pTHOaX — Karim Attab (@karimattab1) October 23, 2024

L’Anglais s’est effectivement arrêté pendant sept à huit minutes pour signer des autographes et prendre des photos malgré la pluie et l’orage. Sa générosité est évidemment saluée sur le réseau social X où certains internautes craignent tout de même de le voir tomber malade avant le choc face au Paris Saint-Germain dimanche. Un Classique déjà important à ses yeux. « Il faut désormais se concentrer sur le match contre Paris au Vélodrome, confiait-il après la victoire à la Mosson. J'espère que ce sera un super match et qu'on réussira à faire aussi bien qu'aujourd'hui. » Là encore, les supporters marseillais ont dû apprécier.