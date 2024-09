OM ‍: Greenwood n'avait jamais vu ça

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Auteur d’un début de saison étincelant avec l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood a rapidement conquis les supporters qui l’ont élu meilleur joueur du mois d’août. L’Anglais a ainsi profité de l’occasion pour déclarer sa flamme aux fans de l’OM et au Vélodrome.

Le transfert a fait grand bruit. Cet été, l’Olympique de Marseille était à la recherche de gros coups sur le marché des transferts pour tenter de vite faire oublier la saison dernière qui a été délicate pour l’OM. Ainsi, Pablo Longoria a tenté puis bouclé l’arrivée de Mason Greenwood, ancien de Manchester United et Getafe, pour un montant de 26 millions d’euros. Une arrivée qui a fait parler, puisque le joueur a été accusé de violences conjugales et de tentatives de viol sur sa compagne en janvier 2022, et même si les poursuites contre le joueur ont été abandonnées, les observateurs du football ont de la mémoire et ont fait part de leur incompréhension au sujet de ce transfert. Malgré tout, les débuts de Greenwood avec sa nouvelle équipe sont prometteurs, puisque le joueur a déjà marqué cinq buts et délivré une passe décisive en trois rencontres de championnat. Celui-ci a d’ailleurs été plébiscité par ses supporters, l’occasion pour lui de leur envoyer un message.

Greenwood remercie les fans de l’OM et encense le Vélodrome

Une arrivée remarquée en @Ligue1 avec 5 buts en 3 matchs ! 💥

𝐌𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐨𝐨𝐝 est votre #OlympienDuMoisPuma d’août 🏅 pic.twitter.com/IeJdzxACi3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 11, 2024

Suite à son excellent début de saison, celui qui fêtera ses 23 ans au début du mois d’octobre a été élu meilleur joueur de l’Olympique de Marseille au mois d’août par les supporters. Le joueur a tenu à remercier son public : «C'est incroyable, je n'avais jamais vu un public comme celui-là auparavant et j'ai joué dans beaucoup de stades en Europe. Évidemment, le Vélodrome est le plus bruyant. Jouer pour l'Olympique de Marseille et marquer mon premier but, cela a signifié beaucoup pour moi», a-t-il affirmé dans une vidéo postée par le compte X officiel du club phocéen. Toutefois écarté de la sélection anglaise pour le moment en raison de sa relation compliquée avec son pays, Greenwood va tenter de confirmer son début de saison tonitruant dès ce week-end avec la réception de l’OGC Nice au Vélodrome, un match particulièrement attendu par les fans de l’OM qui espèrent que leur nouveau joyau sera dans sa plus grande forme pour faire mal aux Aiglons.