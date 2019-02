OM : Gomis 2.0 est arrivé, Sanson s’emballe après le mercato

Dans : OM, Ligue 1.

Malgré le prêt du jeune Christopher Rocchia à Sochaux, l’Olympique de Marseille n’a finalement pas recruté le latéral gauche attendu.

Le club phocéen s’est arrêté à une seule recrue hivernale, à savoir Mario Balotelli, et s’en contente largement. Les Marseillais ont en effet retrouvé de l’optimiste grâce à l’arrivée de l’attaquant, buteur lors de sa première apparition face à Lille (1-2). De quoi envisager une bien meilleure deuxième partie de saison pour les coéquipiers de Morgan Sanson, impatient de voir l’Italien à 100 %.

« Il parle un peu français, donc on arrive à communiquer comme il le faut. On a senti directement sa présence lors de son entrée en jeu contre Lille. C'est un joueur qui a une masse musculaire importante, qui pèse sur les défenses. C'est important pour une équipe. Il lui faudra quelques petites semaines pour se remettre en forme. Mais on sent qu'il est affûté, c'est bien pour nous », s'est réjoui le milieu de l’OM, avant d’oser une comparaison avec l’ancien Marseillais Bafétimbi Gomis.

Un point d’appui pour l’OM

« C'est un nouveau profil que l'on n'avait pas forcément cette saison. Il me fait penser à Bafé en plus technique et en plus rapide, a-t-il estimé. C'est quelqu'un qui va nous permettre de garder les ballons haut et surtout de faire remonter le bloc équipe. Au-delà de ça, il peut nous faire gagner des matchs sur une action ou une folie ! C'est sûr que c'est un plus pour nous. » Sachant que Gomis avait terminé sa saison 2016-2017 avec 20 buts en L1, Balotelli peut apprécier le compliment.