OM ‍: Giovanni Castaldi craque en direct contre Marseille

Par Claude Dautel

La copie rendue par l'OM à Lyon a déçu énormément de monde. Mais si longtemps les critiques sont restées feutrées, cette fois ça tire à boulets rouges contre Pablo Longoria et ses joueurs. Sur la chaîne L'Equipe, Giovanni Castaldi a frappé fort.

L'Olympique de Marseille se retrouve huitième de Ligue 1 après sa défaite à l'OL, et rien n'est perdu pour l'équipe de Gennaro Gattuso, laquelle ne compte que six points de retard sur Lille, quatrième au classement. Mais forcément, sur ce que l'on a vu face à Lyon, il y a de quoi s'inquiéter pour l'avenir de l'OM cette saison en Championnat, surtout dans la course à un ticket pour la Ligue des champions. Consultant pour la chaîne L'Equipe, où il suit plus particulièrement les rencontres du club de Pablo Longoria, Giovanni Castaldi était au Groupama Stadium dimanche soir et ce qu'il a vu de Marseille l'a clairement très énervé. Intervenant dans L'Equipe du soir, le compagnon de Carine Galli a été brutal.

L'OM est de plus en plus faible

0.31 - Marseille n’a enregistré une valeur Expected Goals que de 0.31 contre Lyon, sa plus faible dans un match toutes compétitions confondues cette saison. Marasme. #OLOM pic.twitter.com/EyP4ZP32ud — OptaJean (@OptaJean) February 4, 2024

Intevenant depuis les coulisses du stade lyonnais, Giovanni Castaldi a sorti l'artillerie lourde contre l'OM version 2023-2024. « L’an dernier j’ai suivi une grande partie des matchs de l’Olympique de Marseille et avec Tudor tout n’était pas parfait. Mais il y avait une vraie identité qui se dégageait de son équipe, alors que l’OM de Gattuso n’en a pas. Ce n’est pas une équipe de possession, ce n’est pas non plus une équipe de transition. Elle n’agresse pas très fort ses adversaires pour récupérer les ballons. Il a déploré l’absence de hargne contre l’OL et c’est un comble quand on se souvient le joueur qu’il a été. Mais cet effectif en matière de qualité est beaucoup trop limité. Le recrutement avait du potentiel, mais il n’y a rien qui se confirme. Correa c’est un fantôme, Ndiaye sa plus belle action, c'est d’avoir jonglé devant la Gare Saint-Charles, mais sur le terrain, c'est une catastrophe absolue, Ounahi fait des très beaux contrôles de la semelle, mais il n’apporte rien dans le jeu. Je ne suis pas inquiet pour l’OM, car je n’attends pas grand-chose malheureusement (…) Cet été, je trouvais cela génial, mais au bout d’un moment, quand tu changes 80% de ton effectif avec un entraîneur pour chaque saison, cela parasite tout. L’OM le paie et s’affaiblit », a lancé, en direct à l'antenne, le journaliste.