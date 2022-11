OM : Gerson Senior et Longoria, ça vire au clash !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sur le départ de Marseille, Gerson est au Brésil depuis plusieurs jours et attend qu’un accord total soit trouvé entre l’OM et Flamengo.

En manque de temps de jeu cette saison sous les ordres d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille, Gerson est plus que jamais sur le départ. L’international brésilien, déjà sur place au Brésil, a manqué le dernier match de Ligue 1 à Monaco juste avant la Coupe du monde. L’international auriverde attend patiemment qu’un accord total soit trouvé entre l’OM et Flamengo, où il s’apprête à faire son retour. Mais en conférence de presse mardi, Pablo Longoria n’a pas fermé la porte à un come-back de Gerson à Marseille pour la reprise de l’entraînement le 28 novembre prochain, dans le cas où l’OM et Flamengo n’auraient toujours pas trouvé d’accord. Un scénario inenvisageable aux yeux du père et agent de Gerson, qui a haussé le ton et qui commence doucement mais surement à mettre la pression sur Pablo Longoria.

Le père de Gerson met la pression à Longoria

« J’ai déjà vendu mon gars (Gerson) deux fois (à Flamengo et Marseille), je vais conclure la troisième vente maintenant. La meilleure chose qui peut arriver à tout le monde est que Gerson retourne à Flamengo. S’ils ne trouvent pas de terrain d’entente, malheureusement nous ne pourrons pas faire ce que nous voulons faire. Je ne dirai pas qu'il veut retourner en France. La volonté du joueur est que la négociation avec Flamengo soit réglée et qu'il n'ait même pas à revenir (en France) » a lancé le père de Gerson, pour qui un retour même temporaire à l’Olympique de Marseille n’est pas une option. Des propos assez radicaux qui tranchent avec les déclarations de Pablo Longoria lors de sa conférence de presse de bilan de la première partie de saison mardi. « La volonté du joueur est de rentrer au Brésil, il l'a manifestée pour des circonstances qui sont personnelles. S'il n'y a pas d'accord, et on parle d'un joueur qui a de la valeur, il sera réintégré à l'équipe » a de son côté prévenu le président de l’Olympique de Marseille, anticipant ainsi tous les scénarios possibles.