Sur quelle chaine voir le match de l’OM face à Sunderland

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM accélère sa préparation en se rendant en Angleterre pour affronter Sunderland ce samedi 3 août.

Ce samedi, l’OM va disputer le quatrième match de préparation de son « Summer Tour » avec un déplacement en Angleterre pour affronter Sunderland. Le match a lieu au stade Valley Parade de Bradford, non loin de Leeds. Une rencontre qui aura lieu à 16h00 heures françaises, et permettra à Roberto De Zerbi de continuer à faire monter en puissance ses troupes à deux semaines du début du championnat.

Deux moyens de voir Sunderland-OM

Les supporters vont donc être attentifs, et vouloir légitimement voir jouer les nouvelles recrues du club, même si tout n’a pas encore été officialisé chez les joueurs qui doivent signer ce week-end. Pour ce match, aucune chaine de télévision classique ne retransmettra cet évènement toujours très attendu. Pour visionner cette rencontre, il n’y a que deux options, et elles ne sont pas forcément gratuites. L’OM diffusera la rencontre sur sa chaine Twitch, qui est accessible sur la plateforme de vidéo, mais pour laquelle il faut s’abonner. C’est payant sauf pour ceux qui sont déjà abonnés à Amazon Prime, et qui peuvent donc rejoindre la chaine du club olympien sans frais supplémentaires en connectant les deux comptes.

L’autre option préconisée par l’OM est de s’abonner au programme « Peuple Blanc et Bleu », qui donne accès à différents avantages aux supporters qui se sont inscrits, contre 25 euros à l’année. De quoi avoir accès à un contenu digital comme cette rencontre.

De quoi rendre un peu plus compliqué le visionnage de cette rencontre, même si la passion des suiveurs de l’OM permettra certainement à la chaine du club de réaliser un très bon score à cette occasion. Pas autant que pour les matchs de préparation d’il y a quelques années, qui étaient à l’époque souvent retransmis sur des chaines plus classiques.