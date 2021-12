OM : Gerson le fantôme du Vélodrome effraie Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En nette progression ces dernières semaines avec des buts à Nantes et contre Brest, Gerson est retombé dans ses travers mercredi contre Reims.

Aligné à son poste de prédilection par Jorge Sampaoli, à savoir au milieu de terrain aux côtés de Mattéo Guendouzi et de Boubacar Kamara, l’international brésilien de l’Olympique de Marseille n’a pas brillé. Trop lent dans ses prises de décision, il a entamé le match de manière correcte avant de plonger physiquement et de disparaitre complètement de la circulation. Une dernière prestation en 2021 qui jette de nouveau le doute sur le réel niveau de Gerson, lequel a obtenu une sale note dans les colonnes de L’Equipe au lendemain du match nul de l’OM contre Reims avec un 3/10.

Gerson invisible, Ünder dans les flops

« Il n'a pas si mal débuté la soirée, dans un rôle assez offensif où il s'est souvent retrouvé dans la surface adverse. Il y eut quelques bonnes intentions et de la volonté, mais pour rien de concret à l'heure du bilan, et il a disparu beaucoup trop tôt, invisible ou presque en seconde période » a critiqué le journal, qui a cependant mis un autre joueur de l’OM dans le panier des flops. Il s’agit de Cengiz Ünder, qui a lui réalisé une belle première partie de saison dans l’ensemble. Mais qui, comme Gerson, a terminé l’année 2021 sur une mauvaise note. « Aligné côté droit, on l'a vu un tout petit peu en début de match, mais il ne fallait pas arriver en retard. Il a débordé une fois (5e), puis il a frappé (10e), et ce fut à peu près tout. Il gâche des situations intéressantes, il fait le mauvais choix ou bien il rate le geste : son match a été assez agaçant » s’irrite le journal. Quant à Jorge Sampaoli, peu inspiré avec notamment la sortie assez incompréhensible de Milik, il n’a pas non plus été épargné en récoltant un impitoyable 4/10.