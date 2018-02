OM : La hype Bouna Sarr continue, avec l’équipe de France !

Dans : OM, Equipe de France.

Arrivé de Metz en 2015 avec l’étiquette du joueur de couloir capable de faire exploser son adversaire direct, Bouna Sarr n’a jamais réussi à s’imposer à son poste.

S’il n’a jamais été un finisseur, ses qualités de dribble et de vitesse n’ont pas convaincu ses différents entraineurs, jusqu’à ce que son utilisation au poste de latéral droit se fasse de plus en plus régulière. Rudi Garcia n’hésite désormais plus à confier ce poste au joueur d’origine guinéenne, qui a récemment confié qu’il ne fallait désormais plus le considérer comme un élément offensif, mais bien comme un arrière. Une adoption totale de ce repositionnement qui a convaincu tout le monde, y compris au plus haut niveau.

En effet, le natif de Lyon est, selon L’Equipe, désormais parmi les joueurs surveillés par Didier Deschamps en vue des prochaines listes des Bleus. Il faut dire qu’à ce poste, derrière Djibril Sidibé, la hiérarchie est encore confuse, entre des revenants (Jallet, Debuchy) et un jeune qui pousse (Pavard). Autant dire que le sélectionneur français ne néglige aucune piste pour Bouna Sarr, d’origine guinéenne mais qui a à chaque fois refusé la sélection africaine pour se consacrer à son club, y compris fin 2014 quand il aurait pu disputer la CAN 2015.