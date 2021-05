OM : Gerson pour 25 ME, plus fort que Payet et Strootman

Dans : OM.

Conscient qu’il faut recruter du lourd pour combler le probable départ de Boubacar Kamara, Pablo Longoria a jeté son dévolu sur Gerson.

Depuis près d’une semaine, les journaux brésiliens s’enflamment autour de l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Gerson, le milieu défensif de Flamengo. Et pour cause, les négociations sont intenses entre l’actuel cinquième de Ligue 1 et le club brésilien pour le transfert du milieu de terrain de 23 ans. Ces derniers jours, une proposition marseillaise à hauteur de 25 ME a été transmise aux dirigeants de Flamengo. A en croire les informations obtenues par Globoesporte, les représentants de l’OM continuent de s’entretenir quotidiennement avec les dirigeants de Flamengo ainsi qu’avec le papa de Gerson dans le but de conclure un accord total.

Il disputera les Jeux Olympiques cet été

Le média précise bien que l’Olympique de Marseille, bien décidé à frapper un grand coup en offrant Gerson à Jorge Sampaoli, ne reculera plus dans ce dossier. Pablo Longoria est déterminé à s’offrir le joueur, lequel pourrait devenir le transfert le plus cher de l’histoire de l’OM devant Dimitri Payet et Kevin Strootman si les bonus faisaient grimper la transaction à plus de 30 ME. La presse brésilienne est par ailleurs unanime pour affirmer que Gerson est fortement sensible à la proposition marseillaise et à la possibilité d’évoluer sous les ordres de Jorge Sampaoli la saison prochaine.

Il y a quelques jours, son père avait évoqué l’avenir de Gerson sans trop en dire. « Que nous y allions ou non, je parlerai à mon fils. Vous savez à quel point nous sommes heureux d’être dans un club comme Flamengo. Le marché est ouvert, nous avons un contrat avec Flamengo. Cela se fait de club en club. Nous avons un contrat avec Flamengo. Mais je vais lui parler ». Dernier détail : le club brésilien aimerait garder Gerson au moins jusqu’à début juillet… avant le départ du joueur pour les Jeux Olympiques à Tokyo, qu’il disputera avec Bruno Guimaraes (OL).