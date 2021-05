OM : Gerson l'obsède, Longoria offre plus de 25ME !

Dans : OM.

Convoité par l'Olympique de Marseille, Gerson coûte cher et très cher même. Mais Jorge Sampaoli a convaincu Pablo Longoria qu'il fallait faire un gros effort pour signer le milieu brésilien de Flamengo.

L’Olympique de Marseille ne jouera pas la prochaine Ligue des champions, ce qui est financièrement impactant, mais c’est une évidence après la révolution de l’hiver, l’OM affiche de grandes ambitions pour la saison prochaine. Frank McCourt a compris qu’il devait remettre du cash dans la machine, et Pablo Longoria connaît l’enveloppe dont il bénéficiera au prochain mercato. Dans un premier temps, et en accord avec Jorge Sampaoli, le président marseillais fait le ménage dans le vestiaire et libère de la masse salariale, avec par exemple le départ de Florian Thauvin. Mais pour les supporters, il faut tout de même vendre un peu d’espoir et c’est le cas avec la possible signature de Gerson, le milieu de terrain de 23 ans de Flamengo qui avait été cité proche du PSG en...2015. Repéré par l’entraîneur de Marseille durant ses années passées au Brésil, celui qui a été comparé à Paul Pogba est prêt à revenir en Europe après une expérience italienne décevante. Mais pour convaincre Flamengo de céder Gerson à deux ans de la fin de son contrat, il va falloir passer à la caisse.

Plus de 25ME pour Gerson, Longoria dit oui !

Plusieurs médias confirment que Pablo Longoria a déjà transmis une première offre de 25 millions d’euros plus des bonus aux dirigeants du club brésilien pour obtenir la signature du milieu de terrain. Mais cette proposition a été jugée beaucoup trop faible, ce qui n’a toutefois pas stoppé les négociations. A quelques heures du match OM-Angers, La Provence annonce que le président de l’Olympique de Marseille travaille sur une nouvelle proposition revue à la hausse, Longorio ayant été convaincu que Gerson était le joueur qui pouvait faire entrer le club phocéen dans une nouvelle dimension et prendre une valeur financière encore plus énorme dans les années à venir. Cependant, le quotidien régional ne le masque pas, en interne, certains dirigeants marseillais ont du mal à croire que cela va se finir positivement, même si Pablo Longoria est rusé.