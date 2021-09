OM : Gerson flop de la saison, c’est impossible

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recrue phare de l’Olympique de Marseille, recruté pour 25 millions d’euros cet été, Gerson peine à convaincre pour le moment.

Malgré un but et une passe décisive en sept matchs de Ligue 1, l’international brésilien n’a pas encore le rendement espéré par Jorge Sampaoli. Certains spécialistes jugent que Gerson, milieu relayeur de formation, est parfois positionné trop haut sur le terrain par l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. De son côté, l'ancien entraîneur-adjoint de Rennes et Toulouse Michel Troin, estime que Gerson vit simplement une période d’adaptation logique à son nouveau championnat. Pour ce fin connaisseur du football français, il est néanmoins impossible que Gerson soit un flop à long terme au vu de ses qualités intrinsèques.

Gerson, un talent qui ne fait aucun doute

« Gerson va devoir trouver ses repères là-dedans, savoir qu'il doit contrôler le ballon avec deux joueurs sur le dos. Sinon, j'ai tout de suite vu un joueur fin techniquement et habile pour se démarquer entre les lignes, sauf que le ballon n'arrive pas toujours. Et à l'approche du but, c'est les tranchées de Verdun ici, il va devoir faire avec ça. Et puis, il y a le rythme, qui n'a rien à voir avec le championnat brésilien. Ici, il y a quelques années, l'effort référentiel était : 1 temps d'effort et 3 de récupération, à savoir 20 secondes à fond et une minute en trottinant. Là, c'est 20 secondes d'effort et 30 de récupération maximum. Ça ne fait que sprinter, et Gerson est en train de découvrir ça, surtout avec Sampaoli et son pressing haut » estime sur Le Phocéen, Michel Troin, pour qui il ne fait aucun doute que Gerson est un footballeur de très haut niveau, et que l’investissement consenti par l’Olympique de Marseille lors du mercato estival sera payant. Reste maintenant à voir combien de temps durera la période d’adaptation de l’ex-star de Flamengo en Ligue 1.